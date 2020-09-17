ABD'deki yangınlar Avrupa'ya ilerliyor

100 KAT DAHA YOĞUN

Uydu görüntüleri yardımıyla tahminde bulunan Avrupalı bilim insanları, ABD'deki yangınların, 2003-2019 arasında çıkan yangınlandan 100 kata kadar daha yoğun olduğunu bildirdi.

Bilim insanları, sadece California ve Oregon'daki yangınlar nedeniyle atmosfere 2020'de salınan karbon miktarının önceki yıllara kıyasla çok daha fazla olduğunu ifade etti.