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Trump'tan flaş 'İsrail ile anlaşma' açıklaması

BAE'den sonra Bahreyn'in de İsrail ile anlaştığını duyuran ABD Başkanı Trump, yeni açıklamalarıyla da dikkat çekti. Trump, önümüzdeki günlerde İsrail ile 5-6 ülkenin daha anlaşabileceğini söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
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Trump'tan flaş 'İsrail ile anlaşma' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile BAE arasında imzalanacak normalleşme anlaşmasına 5-6 ülkenin daha katılabileceğini söyledi. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Beyaz Saray'da imzalanacak normalleşme anlaşmasının imza törenine saatler kaldı.

"5-6 ÜLKE DAHA KATILABİLİR"

Tören için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El-Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif El-Zayani, Beyaz Saray'a geldi. Anlaşmaya öncülük eden ABD Başkanı Donald Trump tören öncesi Oval Ofis'te BAE ve Bahreyn temsilcileri ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile ayrı ayrı gazetecilerin karşısına çıktı.

Başkan Trump, İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına 5-6 ülkenin daha katılabileceğini ifade etti.

Söz konusu anlaşma, İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) olarak isimlendiriliyor.

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