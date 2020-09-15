15 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İspanya'daki koronavirüs vaka sayısı 600 bini geçti

İspanya'daki koronavirüs vaka sayısı 600 bini geçti

'daki koronavirüsün 2. dalgası ekonomiyi ve sosyal hayatı derinden etkiledi. İspanya'da önüne geçilemeyen koronavirüs vakası artışı nedeniyle toplam sayı 600 bini geçti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.09.2020 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020
ABONE OL
İspanya'daki koronavirüs vaka sayısı 600 bini geçti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bu zamana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini geçti.

Avrupa'da Kovid-19 salgınının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da ölü sayısındaki artışın yanı sıra yeni vakalardaki yüksek rakamlar da yüksek rakamlar öne çıkmaya devam ediyor.

ARTIŞ ÖNLENEMİYOR

Sağlık Bakanlığı, dün 593 bin 730 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 9 bin 437 artışla 603 bin 167 olarak güncelledi.

Kovid-19'dan son 7 günde 303 kişinin hayatını kaybettiği ve ölenlerin toplam sayısının 30 bin 4'e çıktığı kaydedildi.

Dünden bu yana ölü sayısında 156 artış olması dikkati çekti.

Ülkede son 7 günde salgından dolayı hastanede tedavi gören 2 bin 138 hasta olduğu ve bunlardan 151'inin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT DURMA NOKTASINDA

Diğer yandan salgının ülke ekonomisine ve sosyal hayatına olumsuz etkileri de sürüyor.

Kovid-19'a karşı çalışma şartlarının iyileştirilmesini ve ek önlemler isteyen sağlık çalışanları Madrid'de eylem yaparken Bask bölgesinde de öğretmenler ve okul çalışanları greve gitti.

Sağlık ve eğitim sektörlerinde benzer eylemler, eylül ayı boyunca ülkenin diğer bölgelerinde de yapılacak.

İspanya Kralının kızı tedbiren karantinaya alındı İSPANYA KRALI'NIN KIZI TEDBİREN KARANTİNAYA ALINDI
İspanya koronavirüste 2. dalgayı önleyemiyor İSPANYA KORONAVİRÜSTE 2. DALGAYI ÖNLEYEMİYOR
İspanya ve Portekizde vaka sayıları arıyor İSPANYA VE PORTEKİZ'DE VAKA SAYILARI ARIYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA