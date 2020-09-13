Felaket durumu ilan edilmişti! O ülkede sokağa çıkma yasağı 4 hafta uzatıldı

VİCTORİA'DAKİ KOVİD-19 YASAKLARI UZATILDI

Başbakan Andrews, Kovid-19 salgınını durdurmak amacıyla 2 Ağustos'ta ilan edilen eyalet genelindeki "felaket durumu" ve eyaletin başkenti Melbourne'deki olağanüstü hal uygulaması kapsamındaki sokağa çıkma yasağının 4 hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Bazı iyileştirmeleri de kapsayan uzatmanın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceğini belirten Andrews, yürürlükteki 20.00-05.00 arası sokağa çıkma yasağının, 21.00 ila 05.00 arasında uygulanacağını belirterek, dışarıdaki egzersiz süresinin bir saatten iki saate uzatıldığını ayrıca yalnız yaşayan kişilerin de evlerinde bir ziyaretçi kabul edebileceklerini söyledi.

Günlük vaka sayılarındaki düşüşün sürmesi durumunda eyaletin bazı bölgelerindeki kısıtlamaların daha da hafifletileceğini aktaran Andrews, gelecek haftadan itibaren Melbourne dışındaki barlar, restoranlar ve kafelerin yeniden açılmasını düşündüklerini belirttti.