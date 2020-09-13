Batı Macron'u yerden yere vurdu: Fransa Türkiye'ye ders veremez

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u artık ABD ve Avrupa basını bile yerden yere vuruyor. Ülkesinde ekonomik sıkıntılarla boğuşan Macron yönetimi, pandemi ile mücadelede de yetersiz kalmakla suçlanıyor. Bunlara ek olarak Sarı Yelekliler'in gösterileri sürüyor. 2017'de Cumhurbaşkanı seçilmesinden beri AP ve yerel seçimler gibi sandık hezimetleri yaşayan Macron, son zamanlarda Türkiye'ye karşıtlığı ile uluslararası alanda söz sahibi olmak ve oy toplamayı hedefliyor. Ancak 'yeni Napolyon olma hayali kurduğu' öne sürülen Macron'un Türkiye karşıtı politikalarına Batı basınından bile sert eleştiriler gelmeye devam ediyor. İşte bazı örnekler;



KRİZİ DERİNLEŞTİRDİ

Bloomberg (ABD): Dün yayınlanan haberde "Macron'un Türkiye karşıtı retoriğinin artık sınırlarına ulaştı" başlığı atıldı ve "Macron, Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye boş tehditler savurmayı kesip sözü Merkel'e bırakmalı" ifadelerine yer verildi.



Guardian (İngiliz): "Akdeniz'deki kriz Macron'un dahil olmasından sonra derinleşti" denilen haberde Türkiye'nin daha uzun bir kıyı şeridine sahip olmasına rağmen, Yunanistan'ın karasularını '12 mil' olarak iddia ettiği belirtildi.



El Pais: (İspanya): Macron'un Akdeniz ülkeleriyle Türkiye karşıtı adım atma girişimleri hakkında "İspanya ve İtalya, Macron'un Türkiye karşıtlığının hızını kesti" yorumu yapıldı.



The Times (İngiliz): Macron'un tatil fotoğrafı üzerinden "Jet-ski üzerinden dünyayı yönetmeye çalışıyor" denilmişti.



Radio Fransa (Fransa): Uluslararası hukuk ve siyasi açıdan Fransa'nın Türkiye'ye ders verecek konumda olmadığı belirtilerek "Libya'daki kaosun başlangıcında Fransa var" denmişti.