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Son dakika: Resulayn’da patlama! Ölü ve yaralılar var

’nin kentinde bir çarşıda el yapımı () ile düzenlenen saldırıda 2 sivil öldü, 4 kişi yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.09.2020
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Son dakika: Resulayn’da patlama! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Resulayn kentinde bir çarşıda EYP ile saldırı gerçekleştirildi.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, patlama da 2 sivilin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, olayın meydana geldiği çarşı yakınlarında patlayıcı yüklü bir motosikletin infilak ettirildiği ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

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