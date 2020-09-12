ABD’deki en yetkili isim açıkladı: Koronavirüs salgınında hayat ne zaman normale dönecek?

Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü Üyesi ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

ABD Başkanı Trump'la Covid-19 salgını konusunda sürekli ters düşen ve eleştirilere maruz kalan Fauci koronavirüs salgınıyla ilgili olarak normal yaşantımıza ne zaman dönebileceğimiz konusunda açılama yaptı.

Fauci "Covid'den önceki halimize benzeyen bir normallik derecesine geri dönmekten bahsediyorsanız bu, 2021'e çok yakın olacak; hatta belki 2021'in sonuna doğru" açıklamasını yaptı.