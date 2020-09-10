Trump’tan flaş Kim Jong-un paylaşımı
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Trump, Kim Jong-un'un durumunun iyi olduğunu duyurdu.
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Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Kim Jong-un'un sağlıyı iyi. Onu hafife almayın" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Trump, "Kim Jong Un'un sağlık durumu iyi, Onu asla hafife almayın" ifadelerini kullandı.