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İspanya'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi denizde dehşet saçtı

'da testi pozitif çıkan cankurataran, plajde sörf yaptı. Koronavirüslü hastanın arkadaşları emniyeti arayarak şikayette bulundu. Koruyucu elbise ile denize gelen ekipler, virüslü hastayı yakaladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.09.2020
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İspanya'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi denizde dehşet saçtı

'da koronavirüslü bir hasta plajda adeta dehşet saçtı. İhbar yerine olay yerine gelen ekipler, hastayı diğer kişilerin de hayatını tehlikeye atmaması için gözaltına aldı.

DENİZE GİRİNCE GÖZALTINA ALINDI

Olay, İspanya'nın San Sebastian kentindeki La Zurriola plajında meydana geldi. testi pozitif çıkan bir kadın, cankurtaran olarak çalıştığı plaja giderek sörf yapmak için denize girdi. Kadının iş arkadaşları, kadının virüs testi pozitif çıkmasına rağmen denize girdiğini görünce polisi aradı.

POLİS KORUYUCU GİYSİLERLE GELDİ

Polis ekipleri plaja gelerek denizdeki kadını sudan çıkması konusunda uyardı. Daha sonra virüslü kadın gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının koruyucu giysi giymiş görevliler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındığı görüldü.

52 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLEBİLİYOR

İspanya'da karantinadan çıkan ve gözaltına alınan kişilere 6 bin Euro (52 bin 970 TL) kadar para cezası veriliyor. Karantinadan çıkan kişinin başka bir kişiye koronavirüs bulaştırdığı tespit edilirse bu ceza 110 bin Euro'ya (882 bin TL) kadar çıkabiliyor.

İSPANYA'DA SON DURUM

İspanya'da son açıklanan verilere göre 525 bin 459 vaka bulunuyor. Ülkede son günlerde vaka artışı görülürken; toplam can kaybının 29 bin 516 olduğu açıklandı.

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