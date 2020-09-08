İspanya'da koronavirüs testi pozitif çıkan kişi denizde dehşet saçtı

İspanya'da koronavirüslü bir hasta plajda adeta dehşet saçtı. İhbar yerine olay yerine gelen ekipler, hastayı diğer kişilerin de hayatını tehlikeye atmaması için gözaltına aldı.

DENİZE GİRİNCE GÖZALTINA ALINDI

Olay, İspanya'nın San Sebastian kentindeki La Zurriola plajında meydana geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir kadın, cankurtaran olarak çalıştığı plaja giderek sörf yapmak için denize girdi. Kadının iş arkadaşları, kadının virüs testi pozitif çıkmasına rağmen denize girdiğini görünce polisi aradı.