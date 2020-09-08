Avrupa Konseyi Belarus'ta yaşananlardan endişeli

Belarus'ta geçtiğimiz günlerde yapılan devlet başkanlığı seçiminde çıkan sonuç, bazı kitleleri memnun etmedi. Seçim sonuçlarını protesto eden Belaruslular, günlerdir protesto gösterileri düzenliyor. Gösterilerde birçok kişi yaralanırken, birçok kişi de gözaltına alındı.

"ENDİŞE VERİCİ"

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Buric, yaptığı yazılı açıklamada, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan protesto gösterilerinde eylemcilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin gözaltına alınmasının endişe verici olduğunu kaydetti.

"ÖNGÖRÜLMEYEN SONUÇLAR DOĞURUR"

İnsanların devlet görevlileri tarafından korkutulması ve tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu ve buna son verilmesi gerektiğini ifade eden Buric, yasa dışı bu uygulamaların devam etmesinin, halihazırda zor olan durumun daha da kötüleşmesi ve öngörülmeyen sonuçlara neden olması riskini ortaya çıkarabileceğini belirtti.

"SİVİL TOPLUMLA SAMİMİ DİYALOG OLUŞTURULMALI"

Buric, "Avrupa Konseyi, Belarus'taki insan hakları ihlallerinden derin endişe duyuyor." ifadesini kullandı. Avrupa Konseyi adına Belaruslu yetkilileri baskıcı uygulamalara son vermeye çağıran Buric, tek çıkış yolunun, gecikmeden reformlar hakkında çalışma yapmak için sivil toplumla samimi diyalog oluşturmak olduğunu dile getirdi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı.