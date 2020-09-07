Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı geride bıraktı!

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de devam eden askeri ve siyasi gerilimler, uluslararası kamuoyunun gündemine yer almaya devam ediyor.

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye ve Yunanistan'ın donanma gücünün karşılaştırıldığı ISS raporunu haberleştirdi.

TÜRK DONANMASI YUNAN RAKİBİNİ GERİDE BIRAKIR

Türkiye'nin bölgesel bir güç olmak için büyük bir donanma inşa ettiğine dikkat çekilen haberde, "Mevcut inşaat planlarına göre, Türk donanması yakında daha güçlü olarak kabul edilen Yunan rakibini geride bırakacaktır" ifadelerine yer verildi.

27 BİN TONLUK UÇAK GEMİSİ YOLDA

Türkiye'nin son yıllarda yerli üretimlere ağırlık verdiğine ve bu sayede sınır ötesine güç gönderme kabiliyeti elde ettiğine dikkat çeken Bloomberg, "Daha büyük fırkateynler yolda. 27 bin tonluk uçak gemisinin önümüzdeki yıl teslim etmesi bekleniyor" vurgusunu yaptı.Yunanlıları korkutan gemi: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi

Türkiye geldiği nokta itibariyle bölgesel bir güç olduğunu tescillemiş oldu. Şimdi sıra küresel güç olma yolunda. Bunun için en önemli adımlardan biri ise 2016 yılında atıldı ve 4 yıllık çalışmada sona yaklaşıldı. Savunmadaki Türkler programının bu haftaki konuğu TCG Anadolu. Yani Türkiye'nin en büyük savaş gemisi..