Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 638 bini aştı
Avrupa ve ABD'yi etkisi altına alan koronavirüs, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de hızla yayılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs vaka sayısının 638 bini aştığı belirtildi.
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 638 bin 517'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 110 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısının 14 bin 889'a çıktığı ülkede son 24 saatte 1633 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 638 bin 517'ye ulaştı. Bugüne kadar 3 milyon 800 bin 190 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 563 bin 891'ü ise iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.