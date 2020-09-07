07 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Fransa bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Fransa bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Son dakika haberleri... 'nin hamleleriyle ve 'da büyük hüsrana uğrayan 'dan Türkiye'yi hedef alan bir açıklama daha geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves , 'nin diğer ülkelerindeki mevkidaşları ile 'Türkiye'ye karşı gerçekleştirilebilecek misillemelerin' halihazırda konuşulduğunu aktardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.09.2020
ABONE OL
Fransa bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de karşılıklı NAVTEX ilanlarıyla başlayan gerilim her geçen gün artarken, Fransa'dan küstah bir tehdit daha geldi.

'ANA GÜNDEM MADDESİ TÜRKİYE OLACAK'

Bölgede yaşanan gerilimde Yunanistan'a destek veren Fransa'nın Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupa Konseyi toplantısında ana gündem maddesinin, Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile yaşadığı gerilim olacağını söyledi ve Türkiye'ye yaptırım seçeneğinin masaya yatırılacağını ifade etti.

AKLINCA TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB'nin diğer ülkelerindeki mevkidaşları ile "Türkiye'ye karşı gerçekleştirilebilecek misillemelerin" halihazırda konuşulduğunu aktardı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki amaçlarıyla ilgili olarak görüşmelere başlaması gerektiğini öne süren Le Drian, "Erdoğan elimizde birtakım seçenekler olduğunu biliyor" dedi.

Fransa Doğu Akdenize savaş gemisi gönderdi FRANSA DOĞU AKDENİZ'E SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİ
Fransa neden Türkiyenin karşısına dikiliyor? Macron Doğu Akdenizde amacı ne? FRANSA NEDEN TÜRKİYE'NİN KARŞISINA DİKİLİYOR? MACRON DOĞU AKDENİZ'DE AMACI NE?

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA