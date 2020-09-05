Libya'da darbeci Hafter milisleri, Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırdı

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Petrol Tesisleri Muhafızları ve yabancı paralı askerlerin limana yanaşmakta olan bir gemiye mermi ve RPG roketatarlarıyla saldırdığı ifade edildi.

Açıklamada, milis güçlerin ve yabancı savaşçıların varlığının "kurumun işleyişine ve Libya'daki tüm petrol tesislerine gerçek bir tehlike arz ettiği" vurgulandı.

Komor Adaları bandıralı Muhammed Bey adlı geminin milislerce hedef alındığı belirtilen açıklamada saldırı sonucu geminin yükleme işlemlerinde gecikme yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah ise şunları kaydetti:

"Bu olay, Petrol Tesisleri Muhafızları'nın başarısız saldırı girişimlerinin bir parçasıdır. Böylece profesyonellikten ve hukuka saygıdan ne kadar uzak olduklarını bir defa daha gösterdiler."

Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18 Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyor.

Ülkede petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumu, geçen hafta yaptığı açıklamada, liman ve petrol sahalarının kapalı kalmasının ülkeye verdiği 208 günlük zararın 8 milyar 221 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.