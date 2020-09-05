Kuzey Makedonya'da koronavirüs festivali

YOĞUN İLGİ

Organizatörler tarafından yapılan açıklamada, "Mart ayından bu yana şehrin sertleşmiş görüntüsünü ve yaşantısını yeniden anlatan" canlı heykellere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi olduğu ve fotoğraf çektirdikleri ifade edildi.

"Teatrosk" sanatçısı Elena Cvetanovska, festivalin dördüncü kez düzenlendiğini belirterek, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için yapılan protokol ve tedbirlere uyulduğundan bu yıl etkileşimin daha az olduğunu söyledi.

"İŞTE İLHAM TAM DA BU"

Cvetanovska, "Bu virüsün neden olduğu salgın, işte ilham tam da bu. Bugün ve yarın ileteceğimiz tüm mesajların halka ulaşmalarını ve önlemlere saygı duyulmasını umuyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle festivalde bu yıl yurt dışından sanatçı bulunmadığını kaydeden Cvetanovska, Avrupa çapında tanınmış Kuzey Makedonyalı sanatçılara odaklandıklarını sözlerine ekledi. "Statuafest - Sokağın diğer tarafı" Üsküp Belediyesi tarafından destekleniyor.