04 Eylül 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük koronavirüs vaka sayısı 633 bini aştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük koronavirüs vaka sayısı 633 bini aştı

Son dakika haberleri... Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 420 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi, vaka sayısı 633 bin 15'e yükseldi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.09.2020
ABONE OL
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde günlük koronavirüs vaka sayısı 633 bini aştı

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 174 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 14 bin 563'e çıktı.

Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 633 bin 15'e yükseldi. Bugüne kadar 3 milyon 747 bin 101 test yapıldı, Kovid-19 hastalarından 554 bin 887'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA