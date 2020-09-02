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İsrail'den büyük skandal! Alıkoyduğu Filistinlilerin naaşlarını teslim etmeyecek

, saldırı düzenledikleri sırada ya da saldırı teşebbüsünde bulundukları sırada şehit olan Filistinlilerin naaşlarını teslim etmeme kararı aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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İsrail'den büyük skandal! Alıkoyduğu Filistinlilerin naaşlarını teslim etmeyecek

Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail , Savunma Bakanı Benny Gantz'ın, " ile bağlantısı olmasa dahi" Filistinlilerin alıkonulan naaşlarını "iade etmeme" talebini onayladı.

SKANDAL AÇIKLAMA

Gantz, Filistinlilerin cenazelerini teslim etmemenin, İsrail'in ulusal güvenliğini sağlamanın bir parçası olduğunu öne sürdü.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Eylül 2019'da, İsrail askeri komutanına Filistinli şehitlerin naaşlarını alıkoyma ve onları gelecekte müzakere kartı olarak kullanmak amacıyla geçici olarak defnetme yetkisi veren bir karar çıkarmıştı.

İSRAİL=TERÖR!

İsrail, 1967'den bu yana onlarca Filistinlinin naaşını alıkoyuyor. Aileler ise ölen yakınlarının İslami usüllere göre defnedileceği bir mezarlarının olmasını istiyor.

Bazı Filistinlilerden de yıllardır haber alınamıyor. Bu kişilerin aileleri de kayıplardan İsrail'i sorumlu tutuyor.

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