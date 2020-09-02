İsrail'den büyük skandal! Alıkoyduğu Filistinlilerin naaşlarını teslim etmeyecek

İSRAİL=TERÖR!

İsrail, 1967'den bu yana onlarca Filistinlinin naaşını alıkoyuyor. Aileler ise ölen yakınlarının İslami usüllere göre defnedileceği bir mezarlarının olmasını istiyor.





Bazı Filistinlilerden de yıllardır haber alınamıyor. Bu kişilerin aileleri de kayıplardan İsrail'i sorumlu tutuyor.