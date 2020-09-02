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İspanya’da son 24 saatte 8 bin 581 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberleri... ’da 8 bin 581 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede bin 554’e ulaştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.09.2020
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İspanya’da son 24 saatte 8 bin 581 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 8 bin 581 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 479 bin 554'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 581 kişide daha virüs tespit edildiği, 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 479 bin 554'e, toplam can kaybı ise 29 bin 194'e ulaştı.

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