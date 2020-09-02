İspanya’da corona virüs (Covid-19) vaka sayısı artışta! Madrid, Bask, Endülüs, Aragon ve Kanarya Adaları...

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde 8 bin 115 yeni vaka kaydedildiği, 58 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Yeni enfeksiyonların 2 bin 731'inin son 24 saatte tespit edildiği aktarıldı. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 470 bin 973'e, ölü sayısı ise 29 bin 152'ye ulaştı.



Madrid, 698 kişi ile salgından en fazla etkilenen bölge oldu. Bask, Endülüs, Aragon ve Kanarya Adaları bölgelerinde de artış sürüyor.



Vaka sayısındaki artışa rağmen İspanyol sağlık yetkilileri durumun Mart ve Nisan aylarından farklı olduğunu savunuyor. Vakaların yaklaşık yarısının semptom göstermediği ve 40 yaşın altındaki kişiler olduğu belirtildi. Vakalardan yalnızca yüzde 10'unun 70 yaşın üzerinde olduğu ifade edildi.



Sağlık Bakanlığı Sağlık Uyarıları ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, pozitif vakalarda önemli bir artış olduğunu ifade etti. Simon, durumun yetkililerin huzur içinde uyumasına izin vermediğini belirtti.



Özellikle okulların açılmasından önce enfeksiyonların kontrol altına alınması için 1 Eylül'de bazı bölgelerde tedbirler arttırıldı. Madrid'de yüzme havuzları kapatılırken, tüm parklar ve bahçeler yerel saatle 10.00-06.00 arası kapandı.



Endülüs yerel hükümeti ise düğünlerde veya benzeri kutlamalarda kapasitenin azaltılması kararı aldı. Dış mekanda en fazla 150, iç mekanda ise 100 kişi sınırlaması getirildi.