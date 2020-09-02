Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Lübnan'a vaat ve tehdit

"Ben, Hizbullah'ın terörist yapısından değil, siyasi ve parlamentodaki yapısından söz ediyorum. Hizbullah'ı kınayabilir ve silahsızlandırılması gerektiğini söyleyebilirim. Ama Hizbullah'ın Lübnan Parlamentosu'nda yer alan siyasi bir güç olduğu açıktır."

İki günlük ziyareti kapsamında Lübnanlı yetkililerle ayrı ayrı ve toplu görüşme gerçekleştiren Macron, Lübnan'ın ardından Irak'ın başkenti Bağdat'a geçeceği bilgisini paylaştı.





BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA VE HÜKÜMETİN İSTİFASI

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti. Patlamada 190 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti. Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Avn da yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.