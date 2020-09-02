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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Macron'la "nükleer santral" projesini görüştü

Mustafa el-, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ülkesinin elektrik sıkıntısını ortadan kaldıracak projesini ele aldıklarını söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.09.2020 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020
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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Macron'la nükleer santral projesini görüştü

Kazımi, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gelen Macron ile basına kapalı görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ikili ilişkilerin geliştirilmesini öngören birçok konuyu masaya yatırdıklarını söyleyen Kazımi, "İki ülkenin geliştireceği birçok alan mevcut. Fransa ile güvenlik ve askeri alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Fransa'nın terör örgütü DEAŞ'tan geri alınan bölgelerdeki yeniden imarda önemli rol üstlenebileceğini savunan Kazımi, Macron ile ülkenin elektrik sıkıntısının giderilmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde bir nükleer tesis projesini görüştüklerini ifade etti.

Kazımi, Macron ile Irak'a yönelik dış müdahaleleri de ele aldıklarını belirterek, Irak'ın egemenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu aktardı.

MACRON'DAN BAĞDAT METROSU PROJESİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Irak ve Fransa arasında 2019'da Paris'te imzalanan anlaşmaya değinerek, her iki tarafın da bu anlaşma temelinde güvenlik ve askeri alanlardaki iş birliğini güçlendirmek istediğini söyledi.

Her şeyden önce ekonomik alanda Irak'a gerekli olan tüm destekleri sunmak istediklerini belirten Macron, şöyle devam etti:

"Irak'ta önemli olan projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. Özellikle Bağdat Metrosu ve Başbakan ile konuştuğumuz enerji projesi başta geliyor. Fransa, sizin enerji temin etmeniz konusunda çok ciddidir."

Macron, Irak'a eğitim, sağlık, bilim gibi konularda da destek vermek istediklerini sözlerine ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Bağdat'taki temasları kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile de görüşecek.

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