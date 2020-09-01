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Yunanistan ve Rum kesiminden tehlikeli adım: Kapalı Maraş’ın açılmasını engellenmek için devreye girecek

ve Kıbrıs Rum yönetimi, 'nin (), 'Hayalet Şehir' olarak bilinen 'ı açma yönündeki çalışmalarını engellemek amacıyla ABD ve nezdinde girişimde bulunma kararı aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Yunanistan ve Rum kesiminden tehlikeli adım: Kapalı Maraş’ın açılmasını engellenmek için devreye girecek

'nin () hak ve menfaatlerini korumak üzere 'de üst üste kritik hamleler yapan , KKTC'nin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için düğmeye bastı.

46 yıldır kapalı durumda olan Maraş'ın açılma hamlesinden rahatsızlık duyan Rum Kesimi'nin ardından son dönemlerde provokatif eylemlerde bulunan da harekete geçti.

YUNANİSTAN ABD'YE SIĞINDI
Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu 'de yeni bir Navtex ilan etmesi sonrası panikleyen Yunanistan, destekçilerinin arkasına sığınmaya alışıyor.

ABD'ye gidecek olan Yunanistan Nikos Dendias'ın en önemli gündemlerinden birinin 'ın açılmasının engellemeye yönelik temaslar olacağı kaydedildi. Cuma günü 'ta görüşmeler yapacak olan Dendias, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşecek.

RUM KESİMİ BÜYÜKELÇİLERİ BALKANLIĞA ÇAĞIRDI
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de Güvenlik Konseyi beş daimi ülkenin büyükelçilerini 'na çağırdı. Rum Dışişleri Bakanı, Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmaların durdurulması için büyükelçilerden destek istedi.

Görüşmelerle ilgili açıklama yapan Rum Bakan Hristodulidis, haftaya Ada'ya gelecek Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacakları görüşmelerin gündeminde Maraş konusunun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağı ifade edildi.

KKTC BAŞBAKANI TATAR'DAN MARAŞ MESAJI
Gazimağusa'ya ziyaret gerçekleştiren KKTC Başbakan Ersin Tatar da Maraş'taki harap binalara işaret ederek KKTC geliştikçe kapalı Maraş'ın açılmasının siyasi anlamda değil Gazimağusa'nın genişlemesi için çok doğru bir adım olduğunu söyledi.

Tatar yaptığı açıklamada, "Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kimse bunu bizden bekleyemez" dedi.

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