Yunanistan ve Rum kesiminden tehlikeli adım: Kapalı Maraş’ın açılmasını engellenmek için devreye girecek

KKTC BAŞBAKANI TATAR'DAN MARAŞ MESAJI

Gazimağusa'ya ziyaret gerçekleştiren KKTC Başbakan Ersin Tatar da Maraş'taki harap binalara işaret ederek KKTC geliştikçe kapalı Maraş'ın açılmasının siyasi anlamda değil Gazimağusa'nın genişlemesi için çok doğru bir adım olduğunu söyledi.

Tatar yaptığı açıklamada, "Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Kimse bunu bizden bekleyemez" dedi.