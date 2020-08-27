İspanya'da vaka sayısı 10 bine yaklaştı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 658 arttı.

Sağlık Bakanlığı, dün 419 bin 849 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 9 bin 658 artışla 429 bin 507 olarak güncellendi.

Ülkede vakaların en yoğun görüldüğü başkent Madrid dışında, Bask, Endülüs, Kanarya Adaları, Aragon ve Galisya bölgelerindeki vaka artışları dikkati çekti.

"MEVCUT DURUMDA..."

Ayrıca Kovid-19'dan son 7 günde 132 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 28 bin 996'ya ulaştığı kaydedildi.

Diğer yandan ülkede son 7 günde Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1607 hasta olduğu ve bunlardan 114'ünün yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığında Kovid-19'a karşı oluşturulan komisyona başkanlık eden Fernando Simon, "Mevcut durumda Kovid-19'dan 6 bin 36 hasta hastanede tedavi görüyor. Bu sayı hastanelerdeki toplam yatak kapasitesinin yüzde 5'ine denk geliyor. Durumun nispeten sakin olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

YENİ EĞİTİM YILINDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Öte yandan sağlık ve eğitim bakanlarının ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin temsilcileriyle yaptığı toplantı sonrasında, 4 Eylül'de başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılında okullarda Kovid-19'a karşı alınacak tedbirler belirlendi.

Ülke genelinde uygulanacak ve toplamda 29 maddeden oluşan önlemler arasında, ilkokul 1. sınıftan itibaren tüm öğrencilere maske takma zorunluluğu getirilmesi, okulların sadece salgının kontrol edilememesi halinde kapatılması, toplu PCR testleri yapılması öne çıkan tedbirler oldu.