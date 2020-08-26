Avrupa'da koronavirüs vaka sayısında büyük artış

25 AĞUSTOS'DA İSPANYA'DA 7 BİN VAKA ARTTI

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı düne nazaran 7 bin 117 arttı.

Sağlık Bakanlığının verilerinde, salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid, toplamda 110 bin 300 vaka ile öne çıkan bölge oldu.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da, dün 405 bin 436 olan toplam vaka sayısı bugün 7 bin 117 artışla 412 bin 553 olarak güncellendi.