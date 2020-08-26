Avrupa'da koronavirüs vaka sayısında büyük artış
Avrupa'da koronavirüs vaka sayısı artış gösterirken, İspanya'nın ardından İsviçre'den de kötü haberler geldi. İsviçre'de koronavirüs vakalarında rekor artışa rastlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin sıklaştırıldığı İsviçre'de son 24 saatte 383 vaka tespit edildi.
İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin (BAG) açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar İsviçre'de 1722 ve Lihtenştayn'da 1 kişi yaşamını yitirdi.
Son 24 saatte 383 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 40 bin 645'e yükseldi.
Nisan ortasından bu yana günlük vakalarda en yüksek sayının görüldüğü İsviçre'de, BAG, salgının kontrol altında olduğu bilgisini paylaştı.
Zürih, Cenevre, Friborg ve Valais gibi kantonlarda tüm mağazalarda müşteri ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi.
Ülkede, "olağanüstü hal" uygulaması 19 Haziran'da kaldırıldıktan sonra vaka sayıları tekrar yükselişe geçmişti.
Bunun üzerine, 6 Temmuz'da toplu ulaşım araçlarında, 12 Ağustos'ta uçaklarda maske takmak zorunlu hale getirilmişti.
25 AĞUSTOS'DA İSPANYA'DA 7 BİN VAKA ARTTI
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı düne nazaran 7 bin 117 arttı.
Sağlık Bakanlığının verilerinde, salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid, toplamda 110 bin 300 vaka ile öne çıkan bölge oldu.
Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da, dün 405 bin 436 olan toplam vaka sayısı bugün 7 bin 117 artışla 412 bin 553 olarak güncellendi.
Ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 116 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 28 bin 924'e ulaştığı kaydedildi.
Diğer yandan ülkede son 7 günde Kovid-19'dan dolayı hastanede tedavi gören 1403 hasta olduğu ve bunlardan 87'sinin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.
İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'da yeni vakalardaki hızlı artıştan dolayı yeni tedbirler alacağını açıklamıştı.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına bilgi veren Başbakan Pedro Sanchez, Kovid-19'dan dolayı bölgelerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan etme ihtiyacı duyan özerk yönetimlerin, bu taleplerini meclise getirebileceklerini duyurmuştu.
Salgınla mücadeleye destek için ilk aşamada 2 bin askerin görevlendirileceğini belirten Sanchez, ayrıca teknoloji ve ek insan kaynağıyla birlikte Kovid-19'daki vaka eğrisini yeniden aşağıya indirmeyi hedeflediklerini aktarmıştı.