27 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, 'de Türkiye ve Yunanistan arasında artan gerilimden "endişeli" olduğunu belirterek, taraflara "diyalog" çağrısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
ABONE OL
Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Görüşmede Trump'ın NATO müttefikleri Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de artan tansiyondan dolayı "endişeli" olduğunu bildirdiğine işaret edilen açıklamada, "Trump, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkların tek çözüm yolu olan diyaloğa bağlı kalması gerektiğini bir kez daha vurguladı." ifadesini kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmede, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı kaydedildi.

Trump Miçotakis ile görüştü! Türkiyeye karşı... TRUMP MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞTÜ! TÜRKİYE'YE KARŞI...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA