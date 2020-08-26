Son dakika haberi | ABD Başkanı Donald Trump: Çin, Joe Biden'ı istiyor! Kazanırsa ekonomimiz çöker

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır." ifadesini kullandı.



