26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika haberi | ABD Başkanı Donald Trump: Çin, Joe Biden'ı istiyor! Kazanırsa ekonomimiz çöker

Son dakika... 'de yapılacak 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimi kızışıyor. ABD- savaşına da dönüşen söylemleri ABD Başkanı 'ın gündeminde... Başkan Trump, Çin'in devlet medyasının ve Çinli liderlerin başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi 'ın kazanmasını istediğini öne sürdü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika haberi | ABD Başkanı Donald Trump: Çin, Joe Biden'ı istiyor! Kazanırsa ekonomimiz çöker

Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır." ifadesini kullandı.

"BIDEN KAZANIRSA ABD BORSASI ÇÖKER"

Biden'ın 'in desteğiyle seçimleri kazanmasının ekonomik etkilerine de dikkati çeken Trump, "(Biden seçimi kazanırsa) Şu anda rekor kıran borsamız tam anlamıyla çöker." görüşünü savundu.

TRUMP: JOE BIDEN ÇİN YANLISI

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sorumlusu olarak gördüğü Çin'e yönelik son günlerde sert söylemler takınıp sert adımlar atarken, Demokrat Rakibi 'ı da "Çin yanlısı" olmakla suçluyor.

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