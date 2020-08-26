Son dakika haberi | ABD Başkanı Donald Trump: Çin, Joe Biden'ı istiyor! Kazanırsa ekonomimiz çöker
Son dakika... ABD'de yapılacak 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimi kızışıyor. ABD-Çin savaşına da dönüşen seçim söylemleri ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde... Başkan Trump, Çin'in devlet medyasının ve Çinli liderlerin başkanlık seçimlerini Demokrat rakibi Joe Biden'ın kazanmasını istediğini öne sürdü.
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ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır." ifadesini kullandı.
Biden'ın Çin'in desteğiyle seçimleri kazanmasının ekonomik etkilerine de dikkati çeken Trump, "(Biden seçimi kazanırsa) Şu anda rekor kıran borsamız tam anlamıyla çöker." görüşünü savundu.
Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sorumlusu olarak gördüğü Çin'e yönelik son günlerde sert söylemler takınıp sert adımlar atarken, Demokrat Rakibi Joe Biden'ı da "Çin yanlısı" olmakla suçluyor.
ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak Gelişme: Çin devlet medyası ve Çin liderleri, Biden'ın ABD seçimlerini kazanmasını istiyor. Bu olursa ki olmayacak, Çin ülkemizin sahibi olacaktır." ifadesini kullandı.
"BIDEN KAZANIRSA ABD BORSASI ÇÖKER"
Biden'ın Çin'in desteğiyle seçimleri kazanmasının ekonomik etkilerine de dikkati çeken Trump, "(Biden seçimi kazanırsa) Şu anda rekor kıran borsamız tam anlamıyla çöker." görüşünü savundu.
TRUMP: JOE BIDEN ÇİN YANLISI
Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sorumlusu olarak gördüğü Çin'e yönelik son günlerde sert söylemler takınıp sert adımlar atarken, Demokrat Rakibi Joe Biden'ı da "Çin yanlısı" olmakla suçluyor.