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İsrail alarmda! Halka evde kalın çağrısı yapıldı

ordusu, yaşanan bir güvenlik olayı nedeniyle sınırına yakın bazı bölgelerde yaşayanlara evlerinde kalmaları çağrısı yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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İsrail alarmda! Halka evde kalın çağrısı yapıldı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yaşanan bir güvenlik olayı nedeniyle Lübnan sınırına yakın bölgelerde yaşayan İsrailleler'den evlerinde kalmaları ve açık alanlardaki tüm aktiviteleri iptal etmeleri istendi.

Yaşanan güvenlik olayının ne olduğuna ilişkin bir detay verilmedi.

Yerel basın ise İsrail ordusunun Lübnan sınırına yakın bazı yolları trafiğe kapattığını aktardı.

Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail ordusunun Lübnan sınırında aydınlatma fişeği kullandığı da görüldü.

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