26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Flaş iddia! ABD, Çin ile ilişkilerini soğutması için İsrail'e baskı yapıyor

ile arasında çok boyutlu; başta ekonomi, sanayi, savunma alanında gizli ve açıktan yaşanan savaş tırmanıyor. ABD Başkanı Trump'ın "Çin, 3 Kasım 2020'deki ABD seçimlerinde 'ı destekliyor" açıklaması gerilimi zirveye taşıdı. Son gelen haber ise dikkat çeken cinsten... 'in gazetesinde yer alan haberde, ABD yönetiminin, İsrail'e, 'a verdiği destek nedeniyle Çin ile olan ilişkilerini soğutması için baskı yaptığı bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Flaş iddia! ABD, Çin ile ilişkilerini soğutması için İsrail'e baskı yapıyor

İsrail'in Walla News gazetesinde yer alan haberde, 24 Ağustos Pazartesi Batı Kudüs'ü ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Başbakan ile yaptığı görüşmede ile Pekin arasındaki ilişkilerin de ele alındığı belirtildi.

ABD'DEN İSRAİL'E ÇİN BASKISI...

Pompeo'nun Netanyahu'ya ile olan ilişkilerin soğutulması ve 'deki Çinli firmaların yapacağı yatırımların kısıtlanması için baskı yaptığı ifade edildi.

ÇİN İLE ARANIZA MESAFE KOYUN

Pekin yönetiminin ile stratejik ortaklık anlaşması imzalamayı amaçladığına vurgu yapan Pompeo'nun bu nedenle İsrail'in, Çin ile olan ilişkilerine mesafe koyması gerektiğini dile getirdiği kaydedildi.

ABD yönetimi, Çinli firmaların İsrail pazarında payını giderek artırması nedeniyle duyduğu rahatsızlığı daha önce de Tel Aviv yönetimine iletmişti.

Bunun üzerine İsrail, Ekim 2019'da ülkeye gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için yeni bir komisyon kurulmasını kararlaştırmıştı.

Her ne kadar komisyonun ülkeye gelecek yabancı yatırımların incelenmesi için kurulduğu ifade edilse de İsrail basını asıl hedefin Çin'den gelecek yatırımlar olduğunu yazmıştı.

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