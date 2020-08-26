Flaş iddia! ABD, Çin ile ilişkilerini soğutması için İsrail'e baskı yapıyor

İsrail'in Walla News gazetesinde yer alan haberde, 24 Ağustos Pazartesi Batı Kudüs'ü ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Başbakan Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Tel Aviv ile Pekin arasındaki ilişkilerin de ele alındığı belirtildi.



ABD'DEN İSRAİL'E ÇİN BASKISI...

Pompeo'nun Netanyahu'ya Çin ile olan ilişkilerin soğutulması ve İsrail'deki Çinli firmaların yapacağı yatırımların kısıtlanması için baskı yaptığı ifade edildi.