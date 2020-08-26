26 Ağustos 2020, Çarşamba
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ABD'de Laura kasırgası alarmı!

Koronavirüs ve sellerin ardından ABD şimdi de kasırga tehlikesi iler karşı karşıya. Texas ile Louisiana'yı vurması beklenen Laura kasırgasının 4 seviyeye ulaşacağı belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.08.2020
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ABD'de Laura kasırgası alarmı!

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde etkili olan ve Texas ile Louisiana'yı vurması beklenen Laura kasırgasının 4 seviyeye çıkması tahmin ediliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezine (NHC) göre, Meksika Körfezi'nde saatte 205 kilometre hızla ilerleyen ve kısa süre sonra kasırgaya dönüşen Laura, son 24 saatte yüzde 70 güç kazanarak 3 seviyeye çıktı.

Kategori 4 seviyesine yükselmesi ve Texas ile Louisiana'ya vurması beklenen Laura kasırgasına karşı uyaran yetkililer, sel sularının 6 metreye kadar yükselebileceğini bildirdi.

Texas ve Louisiana eyaletlerinde yarım milyon kişinin tahliye edilmesi istendi.

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