ABD Başkanı Trump'tan koronavirüs müjdesi

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadelede başarı sağladığını söylediği "plazma tedavisini" bir basın toplantısı ile duyurdu.

Başkan Trump, basın toplantısını "çok güzel bir haber" ifadesi ile Twitter hesabından haber vermişti. Plazma tedavisi protokolü, hastaya tanı konulduktan sonra 3 gün içinde başlamasını içeriyor. Bu tedavi ile ölüm oranının yüzde 35 oranında düştüğü de belirtiliyor.

Tedavide kullanılacak iyileşmiş hasta plazmasının sağlanabilmesi için, hastalığı geçiren kişilerin oluşturulan bir internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları da isteniyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin, tedaviye onay değil, acil durum gereği kullanım yetkisi verdiği de belirtildi.

"PLAZMA TEDAVİSİNE POLİTİK SEBEPLERLE ONAY VERİLMİYOR"

Trump geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, FDA tarafından plazma tedavisinin henüz onay verilmemesini politik sebeplere bağlamıştı. Beyaz Saray'dan alınan resmi olmayan bilgiye göre FDA plazma tedavisi ile ilgili yeni verileri değerlendirmeye devam ediyor.

Plazma tedavisi, daha önce Kovid-19 hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişilerden alınan kanın kullanılması ile gerçekleştiriliyor. Benzer tedavi yöntemleri diğer ölümcül hastalıklar olan MERS ve SARS'ta başarıyla kullanılmıştı. ABD'de doktorlar hali hazırda 60 bin korona virüs hastası üzerinde bu tedaviyi uygulamış bulunuyor.

Öte yandan ABD'de toplam korona virüs vaka sayısı 5 milyon 856 bin 961'e, toplam can kaybı ise 180 bin 390'a ulaştı.