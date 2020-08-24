Moody's'ten Almanya'ya uyarı! Yüksek riskte...

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Alman bankaları, ticari gayrimenkul finansmanında Avrupa'nın en aktif finans kurumları arasında yer alıyor.



Moody's'in tahminlerine göre, banka gibi finans kurumları tarafından Avrupa Birliği'nde ticari gayrimenkul sektörüne verilen toplam kredi hacmi 2019'da yaklaşık 1,6 trilyon avro olurken, bunun yüzde 27'si Alman finans kurumları tarafından sağlandı.

Ticari gayrimenkulde otel ve gıda dışı perakende sektörleri Kovid-19 salgının sebep olduğu krizden en çok etkilenirken, ofis için kullanılan gayrimenkullerin salgında ev ofislere olan trendden dolayı değer kaybettiği ifade ediliyor.