Dünya basınında Türkiye manşetleri: Karadeniz'de büyük keşif

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin gerçekleştirildiğini açıklaması dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

Rusya'da Kommersant gazetesi haberi manşetinden duyururken, "Onlara Rusya kıyıları lazım değil, Türkiye Karadeniz'de kendi Gazprom'unu buldu" başlığını kullandı. Böylece, Rusçada sık sık kullanılan "Türk kıyıları bize lazım değil" ironisine atıf yapıldı.

Haberde "Gazprom en büyük dış pazarlarından biri olan Türkiye'yi tamemen kaybedebilir. Rusya'dan gaz alımını son üç yılda iki kat arttıran Türkiye, gelecekte Rusya'dan gaz alımını tamamen durdurabilecek kadar büyük bir gaz rezervi bulduğunu duyurdu" denildi.

TÜRKİYE İTHALATÇI OLABİLİR

Ukrayna'da TSN haber sitesi Türkiye'nin artık bir enerji ihracatçısı olabileceğine dikkat çektiği haberinde Ukrayna, Bulgaristan ve Yunanistan'ın gaz alımıyla ilgilenebileceği vurgulandı.

Yunanistan'da Skai adlı haber portalı, "Erdoğan'ın sevinç çığlığı" başlığıyla verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmaya geniş yer vererek, "Türk Lirası'nın kaybı geçici olarak durdu" ifadesini kullandı.

ABD'de The Wall Street Journal gazetesi, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğalgaz keşfini, "Türkiye zor durumdaki ekonomiyi desteklemek için büyük doğalgaz keşfine güveniyor" başlığıyla duyurdu. Forbes ise Türkiye'nin Rusya, İran ve Azerbaycan gibi ülkelere olan bağımlılığının azalacağı ifade ettiği haberinde "Sektör analistleri, doğal gaz miktarının dikkate değer olduğunu belirtti" dedi. Alman Bild gazetesi Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdiği haberinde bölgedeki diğer buluntular için de ipuçlarının mevcut olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'da haberinde Erdoğan'ın bölgede diğer rezervlerin bulunduğuna dair de ipuçları olduğunu söylediğini ve Akdeniz'de sondaj çalışmalarına da devam edileceğini duyurduğu aktardı. Die Welt, "Bu rezervin Türkiye'nin 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu belirtiliyor. Erdoğan, Akdeniz'de de sismik aramaların süreceğini bildirdi" yorumunu yaptı.

ŞİMDİYE DEK EN BÜYÜĞÜ

İngiliz BBC ise Türkiye'nin gazı çıkardığında ithalata olan bağlılığının azalacağı belirtti. Fransız Le Figaro da Türkiye'nin son yıllarda bölgede önemli bir enerji kaynağı oyuncusu olmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Japon Kyodo ajansı "Türkiye açıklarında büyük çapta doğalgaz sahası keşfi, şimdiye dek en büyüğü" başlığıyla gördü. İsviçre'nin başkenti Brüksel'den yayın yapan Politico.eu, haberi, "Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz bulduğunu doğruladı, Akdeniz'de de aramalara devam edeceğini taahhüt etti" başlığıyla yayınladı. Çin, Katar, Endonezya, Malezya, Singapur, Güney Kore medyasında ise tarihi keşif vurgusu yapılırken TL'nin dolar karşısında değer kazandığına dikkat çekildi.