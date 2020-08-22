Son dakika: Irak'ta günlük yeni vaka sayısı 4 bin sınırında!

Bakanlık, son 24 saatte 70 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini ifade ederken, toplam can kaybının 6 bin 353 yükseldiğini aktardı.

AŞI 50 YAŞ VE ÜZERİNE VURULACAK

Irak Sağlık Bakanı Hasan Muhammed el-Timimi yaptığı açıklamada, korona virüsü aşısı için sipariş veren dünyadaki 78 ülke arasında bulunduklarını belirterek, nüfusun yüzde 20'si için sipariş verildiğini açıkladı.

Bakan, aşıların yaşları 50 ve üzerinde olan Sağlık Bakanlığı çalışanları, güvenlik güçleri ve kronik hastalara öncelikli olarak uygulanacağını ifade etti.