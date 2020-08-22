22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Son dakika: Ankara Yenimahalle'de kargo şirketinin deposunda yangın

... ’nın ilçesinde bir şirketinin deposunda çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Son dakika: Ankara Yenimahalle'de kargo şirketinin deposunda yangın

, saat 20.00 sıralarında ilçesine bağlı İvedik Mahallesi'nde çıktı.
Hurdacılar mevkiinde bulunan şirketine ait depoda, bilinmeyen nedenle çıkan , kısa sürede büyüdü.

Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler depoda park halindeki TIR'lara da sıçradı.

Depodan yükselen duman, gökyüzünü kapladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Bir süre sonra kontrol altına alınan yangın için ekipler söndürme çalışması başlattı.

İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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