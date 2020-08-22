Son dakika: Ankara Yenimahalle'de kargo şirketinin deposunda yangın
Son dakika... Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir kargo şirketinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yangın, saat 20.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı İvedik Mahallesi'nde çıktı.
Depodan yükselen duman, gökyüzünü kapladı.
Bir süre sonra kontrol altına alınan yangın için ekipler söndürme çalışması başlattı.
İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı İvedik Mahallesi'nde çıktı.
Hurdacılar mevkiinde bulunan kargo şirketine ait depoda, bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Yangını görenler itfaiyeye haber verirken, büyüyen alevler depoda park halindeki TIR'lara da sıçradı.
Depodan yükselen duman, gökyüzünü kapladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.
Bir süre sonra kontrol altına alınan yangın için ekipler söndürme çalışması başlattı.
İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.