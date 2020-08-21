21 Ağustos 2020, Cuma
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Rus generalin öldüğü saldırının video görüntüleri ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan açıklamada, 'de Rus askeri konvoyunun geçişi sırasında el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir Rus tümgeneralin hayatını kaybettiği ve 2 askerin yaralandığı duyurulmuştu. Deyr ez Zor kentinin doğusundaki Miyadin bölgesinde meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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Rus generalin öldüğü saldırının video görüntüleri ortaya çıktı


Rus konvoyunun yol kenarındaki el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği bildirilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tahliye ve tıbbi müdahale esnasında tümgeneral rütbesindeki Rus kıdemli askeri danışman aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti" ifadeleri kullanılmıştı.

Rus generalin öldüğü saldırının video görüntüleri ortaya çıktı RUS GENERALİN ÖLDÜĞÜ SALDIRININ VİDEO GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde patlamanın etkisiyle konvoyun etrafında bulunan askerlerin savrulduğu, bazılarının ise can havliyle kaçtığı yer alıyor.

Bakanlığın hayatını kaybeden tümgeneralin ailesine yardım sağlayacağı ve devlet ödülüne layık görüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: İHA

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