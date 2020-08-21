Rus generalin öldüğü saldırının video görüntüleri ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tahliye ve tıbbi müdahale esnasında tümgeneral rütbesindeki Rus kıdemli askeri danışman aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti" ifadeleri kullanılmıştı.

Görüntülerde patlamanın etkisiyle konvoyun etrafında bulunan askerlerin savrulduğu, bazılarının ise can havliyle kaçtığı yer alıyor.