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Özbekistan'dan Türkiye açıklaması: Stratejik ortaklık güçlendirilecek

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hükümetin " ile stratejik ortaklığı daha da güçlendirme ve çok yönlü iş birliğini genişletme önlemleri"ne ilişkin kararı kabul edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
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Özbekistan'dan Türkiye açıklaması: Stratejik ortaklık güçlendirilecek

, ile stratejik ortaklığın pekiştirilmesi ve genişletilmesi kararı aldı.

Karara göre, Özbekistan ile arasındaki ilişkileri kalite açısından yeni düzeye çıkaracak etkinlikler programı onaylandı ve Türkiye ile çok yönlü iş birliğini genişletmekle görevli bir koordinasyon kurulu oluşturuldu.

Kurul, etkinlikler programının uygulanmasını analiz edecek, etkinlik ve projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak.

Türkiye bu yıl sonuna kadar Semerkant'ta başkonsolosluk açacak.

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Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanına sanayi, altyapı, ekonomi sektörleri ve bölgeleri geliştirme stratejisinin hazırlanması, bu konuda uluslararası standartların uygulanması, kayıt dışı ekonominin azaltılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, serbest ekonomik bölgelerin faaliyetinin verimli kılınması ve iki ülke arasında sanayi alanındaki iş birliğinin geliştirilmesinden sorumlu Türk danışman tayın edilecek.

Ülkenin sağlık altyapısının yönetimi, sismoloji alanında uluslararası standartların uygulanması, yol yapımı, işletmesi ve Türkiye'nin deneyimlerinden istifade edilerek "elektronik hükümet" uygulamasının geliştirilmesinde Türk hükümetinin teknik desteğinden istifade edilecek ve bu çerçevede Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığına Türk uzmanlar davet edilecek.

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