Özbekistan'dan Türkiye açıklaması: Stratejik ortaklık güçlendirilecek

Özbekistan, Türkiye ile stratejik ortaklığın pekiştirilmesi ve genişletilmesi kararı aldı.



Karara göre, Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri kalite açısından yeni düzeye çıkaracak etkinlikler programı onaylandı ve Türkiye ile çok yönlü iş birliğini genişletmekle görevli bir koordinasyon kurulu oluşturuldu.



