Trump'tan Belarus açıklaması: Fazla demokrasi yok!

"RUSYA İLE GÖRÜŞECEĞİZ..."

Trump, Belarus'taki durumla ilgili birçok kişiyle iletişim halinde olduklarına işaret ederek, uygun bir zamanda bu mevzuyu Rusya ile de görüşeceklerinin altını çizdi.

Belarus'ta düzenlenen gösteriler konusunda Trump, "Ortada kesinlikle büyük bir gösteri var ve bunlar bizim ülkemizdekilerin aksine gayet barışçıl görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.



