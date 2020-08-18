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Trump'tan Belarus açıklaması: Fazla demokrasi yok!

'taki seçimi ve ortaya çıkan sonuç, tartışmaları da beraberinde getirdi. ABD Başkanı , Belarus'taki gösterilerin "barışçıl" olduğuna inandığını belirterek, "'Demokrasi' önemli bir kelime, Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor."yorumunu yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
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Trump'tan Belarus açıklaması: Fazla demokrasi yok!

, 'da yaptığı açıklamada, 'taki gösteriler ve ülkedeki son gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Ülkelerde demokrasinin olduğunu görmeyi sevdiğini vurgulayan Trump, "'Demokrasi' önemli bir kelime, Belarus'ta çok fazla demokrasi varmış gibi görünmüyor." dedi.

"RUSYA İLE GÖRÜŞECEĞİZ..."

Trump, Belarus'taki durumla ilgili birçok kişiyle iletişim halinde olduklarına işaret ederek, uygun bir zamanda bu mevzuyu ile de görüşeceklerinin altını çizdi.

Belarus'ta düzenlenen gösteriler konusunda Trump, "Ortada kesinlikle büyük bir gösteri var ve bunlar bizim ülkemizdekilerin aksine gayet barışçıl görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, kadınlara oy kullanma hakkı verilmesi konusunda mücadele eden ve oy kullanırken yakalandığı için " kurallarını çiğnemekle" suçlanan Susan B. Anthony için günün ilerleyen saatlerinde bir kararname imzalayacağını da bildirdi.

BELARUS'TAKİ PROTESTOLAR VE YAŞANANLAR...

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerini 'nun yüzde 80,1 oyla kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığını duyurmuştu.

Sonuçların açıklanmasından sonra ülkede protestolar başlamıştı.

Belarus Sağlık Bakanı Vladimir Karanik, dün yaptığı açıklamada, geçen hafta içerisinde gösterileri sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır yaralı olmak üzere 158 kişinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiğini bildirmişti.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, dün, izinsiz protestolarda gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

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