Somali'de bomba yüklü araçla saldırı
Somali'de meydana gelen terör saldırısında başkent Mogadişu kana bulandı. Somali'de bir otele bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkentteki Lido sahilinde bulunan bir otele bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar eyleminin ardından çatışma çıktı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.
Bölgede çatışmalar devam ederken, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, bölgede sık sık benzer saldırılar düzenliyor.
Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında tutan terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.