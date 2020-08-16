16 Ağustos 2020, Pazar
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Sergey Lavrov ve Mike Pompeo arasında İran görüşmesi

Dışişleri Bakanı , ABD'li mevkidaşı ile nükleer anlaşmasını ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.08.2020 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
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Sergey Lavrov ve Mike Pompeo arasında İran görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Pompeo telefonda görüştü.

İran nükleer anlaşmasının ele alındığı görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyelerinin yanı sıra Almanya ve İran'ın liderlerine zirve teklifinde bulunduğu hatırlatıldı.

Söz konusu anlaşmanın öneminin vurgulandığı görüşmede, Rusya tarafı, İran nükleer anlaşmasının uygulanması konusunda uluslararası hukuki temeli oluşturan BMGK'nın 2231 sayılı kararına desteğini teyit etti.

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