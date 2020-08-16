16 Ağustos 2020, Pazar
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Meksika’da korkunç bilanço! Rakamı açıkladılar

’da son 24 saatte 635 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 345 kişi arttı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.08.2020
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Meksika’da korkunç bilanço! Rakamı açıkladılar

Meksika'da son 24 saatte 635 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 345 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 345 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 517 bin 714 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 635 kişi artarak 56 bin 543'e ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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