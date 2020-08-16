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Iraklı üst düzey heyet ABD’de! El-Kazimi, Trump ile bir araya görüşecek...

Irak Dışişleri Bakanı başkanlığındaki Iraklı üst düzey heyet bu sabah ’ye gitti. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi de önümüzdeki Perşembe günü ABD’ye yapacağı ziyaret edecek. El-Kazimi ABD Başkanı ile bir araya gelecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.08.2020
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Iraklı üst düzey heyet ABD’de! El-Kazimi, Trump ile bir araya görüşecek...

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi'nin önümüzdeki Perşembe günü ABD'ye yapacağı ziyaret öncesi Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin başkanlığındaki heyet bu sabah ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

El-Kazimi'nin ziyareti öncesi hazırlık niteliği taşıyan heyetin temasları çerçevesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarının ele alınması

bekleniyor. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi önümüzdeki Perşembe günü ABD'yi ziyaret edecek.

El-Kazimi ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

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