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İngiltere’de Trump’ın resmedildiği uyuşturucu ele geçirildi

’nin Bedfordshire bölgesinde polis, Başkanı ’ın resmedildiği turuncu renkli madde ele geçirdiğini duyurdu. Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin son derece tehlikeli olduğu konusunda halkı uyardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.08.2020 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
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İngiltere’de Trump’ın resmedildiği uyuşturucu ele geçirildi

Bedfordshire polisi, 30'lu yaşlarında bir adamın ABD Başkanı Trump'a benzeyen turuncu uyuşturucu madde içeren tabletleri tedarik ettiği şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Polis şefi Ryan Barnes yaptığı açıklamada "Suçlular uyuşturucu satmanın ve onları daha çekici hale getirmenin sürekli yeni yollarını buluyor" dedi.

"DONALD TRUMP'LAR SON DERECE TEHLİKELİ"

Barnes, "Daha önce popüler bir dizi ürün gibi tasarlanmış uyuşturucu madde içeren tabletleri gördük ve bunun son örneği de Donald Trump'lar" ifadelerini kullandı. Polis Şefi Barnes, "Donald Trump'lar son derece tehlikeli tabletlerdir ve bunları alan herkesi ciddi şekilde tehlikeye sokabilir" dedi.

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