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Türkiye'den Kosova ordusuna hibe

, Güvenlik Gücüne () askeri giysi, yatak ve teknik ekipmandan oluşan yaklaşık 743 bin dolarlık hibede bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.08.2020 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020
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Türkiye'den Kosova ordusuna hibe

Kosova Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye tarafından Kosova ordusuna yapılan 742 bin 904 dolar değerindeki hibenin kabul töreninin başkent Priştine'deki "Adem Yaşari" kışlasında düzenlendiği bildirildi.

Törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay İsmail Cenkeri Ersöz ve FSK Lojistik Komutanı Tuğgeneral Naim Haziri'nin yanı sıra askeri yetkililer katıldı.

İmzalanan belgelerin ardından açıklamalarda bulunan Haziri, Türkiye hükümetine ve askeri ataşeye FSK'ye sürekli desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

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