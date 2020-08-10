Son dakika: Çin'den ABD'ye misilleme

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijan, Trump yönetiminin Cuma günü devreye soktuğu yaptırımlara misilleme olarak 11 Amerikalıya benzer yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Zhao Pekin'de yaptığı açıklamasında, yaptırım listesine alınan kişiler arasında, Senatörler Marco Rubio, Ted Cruz, Tom Cutton ve Pat Toomey, Kongre üyesi Chris Smith ile İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth, National Endowment for Democracy Başkanı Carl Gershman ve Freedom House Başkanı Michael Abramowitz'in bulunduğu bildirildi.

ABD tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Hong Kong'daki politik özgürlüğü baskılayıcı hamleleri gerekçe gösterilerek aralarında Hong Kong Lideri Carrie Lam'in de bulunduğu 11 Çinli yetkili ve onların Hong Kong'daki müttefiklerine yaptırım uygulanacağı bildirilmişti.

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Zhao, "ABD'nin yanlış davranışlarına bir cevap olarak, Çin, Hong Kong ile ilgili konularda yanlış davranan bu kişilere yaptırım uygulama kararı aldık," dedi, ancak yaptırımların ne olacağı konusunda detay vermedi.