İdeal maske nasıl olmalı? Bilim insanları ilk kez açıkladı

Dünyanın çıkmaz sokağı haline gelen koronavirüsle ilgili yapılan araştırma dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Duke Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, salgınla birlikte kullanımı yaygınlaşan ve hatta birçok ülkede zorunlu hale gelen yüz maskelerini karşılaştırdı. Bilim insanları hangi maskenin daha koruyucu olduğunu veriler ve özel takip sistemleriyle ortaya koyarken, günümüzde kullanılan 14 maske türünden hangisinin daha iyi olduğunu gözler önüne serdi.