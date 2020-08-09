Son dakika: Afganistan'da askeri birliğe saldırı: 7 ölü
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki askeri birliğe bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Kotal Ravza bölgesindeki askeri birliğin bomba yüklü araçla hedef alındığını söyledi.
Aryen, saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 16 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.