09 Ağustos 2020, Pazar
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper: O ülkede asker sayımızı 5 binin altına düşüreceğiz

Savunma Bakanı , kasım sonuna kadar ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 5 binin altına düşereceklerini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.08.2020 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper: O ülkede asker sayımızı 5 binin altına düşüreceğiz

, televizyonuna yaptığı açıklamada, "Kasım sonuna kadar Afganistan'daki asker sayımızı 5 binin altına düşüreceğiz." ifadesini kullandı.

Söz konusu plan hakkında yetkililerinin Kongreyi bilgilendireceğini belirten Esper, "'nin, Afganistan'dan çıkarken kendisine yönelik bir terör tehditi olmadığını garantiye alması gerekir." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı , 4 Ağustos'ta Axios'a verdiği mülakatta, ABD'nin Afganistan'dan büyük oranda çekildiğini vurgulayarak, yakın zamanda buradaki asker sayısının 8 bine düşeceğini bildirmişti.

Trump, "Askerimizin çekilmesine yönelik müzakereler sürüyor. gününe kadar buradaki asker sayımız 4 ila 5 bine kadar düşecek." ifadesini kullanırken çekilme sürecine ilişkin net bir tarih vermekten kaçınmıştı.

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