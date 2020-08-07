ABD yine ortalığı karıştırdı! Suriye'de bunu da yaptılar

ABD, TSK'nın "Barş Pınarı Harekatı" kapsamında kontrol altına aldığı Telabyad ve Resulayn kentlerinden çekilmesi sonrası güçlerini Suriye'nin kuzey ve doğusunda muhafaza etti. Petrol alanları dahil bölgenin büyük bölümünde kontrol sağlayan ABD yönetimi, bölgede uzun süreli kalıcı faaliyetlere yöneldi. Bu çerçevede Haseki'nin güneyindeki El Şeddadi kasabasındaki askeri üs genişletme çalışmalarında sona gelindi.



UÇAKLAR İÇİN PİST

Bölgedeki Arap aşiret reislerinden alınan 50 dönümlük alan üzerine inşa edilmeye başlanan üssün ilk aşamada 25 dönümlük alanının kullanılacağı daha sonra arazinin tamamının kullanıma açılacağı bildirildi. Suriye TV'nin haberine göre, bölgedeki ABD askeri yönetimi, geçtiğimiz ay üs bölgesinde özel bir teknik atölye kurdu. Atölye çalışmaları kapsamında askerler için konut, eğitim kampları, dev lojistik malzeme depoları, oyun, eğlence salonları ve kapalı yüzme havuzları inşa edildi. Savaş uçaklarının inişi için ise pist genişletme çalışmaları da devam ediyor.



BÜYÜK MALZEME SEVKİYATI

Genişletme sürecinin tamamlanması ile birlikte El-Şaddadi'deki askeri üssün Suriye'deki Amerikan güçlerinin en büyüğü haline geleceği ve bu kapsamda Haseki ile Deyrizor vilayetlerini içine alan bölgede 145 km2'lik sahayı ABD'nin daha etkili denetleyeceği belirtiliyor. ABD kuvvetleri, başta Şeddadi üssü olmak üzere Haseki ve Deyrizor askeri üslerine yakın zamanda yakıt, arazi araçları, kamyonlar, ağır vinçler ve kazma makineleri dahil lojistik malzeme yüklü yüzlerce araç sevk etmişti. ABD yönetiminin, Şeddadi'deki asker sayısını 2019 yılına göre iki katından fazla artırdığı da belirtiliyor.

El Şaddadi'deki askeri üssün tamamlanması sonrası tam kapasite ile faaliyete geçmesi halinde ABD'nin bölgedeki askeri varlığının, Suriye rejiminin bölgeyi denetim altına almasında caydırıcı rol oynayacağı, diğer yandan terör örgütü PKK/PYD'nin pozisyonunu güçlendireceği ve DAEŞ'e yönelik etkili daha etkili harekatlara girişileceği ifade ediliyor.

EL ŞEDDADİ'NİN ÖNEMİ

Milliyet'in haberine göre; Stratejik konumu, Irak sınırına yakınlığı ve çeşitli petrol ve tarımsal zenginlikleriyle öne çıkan 40 bin nufüslü El Şeddadi'de yaşayanların büyük bölümü Arap Jabour kabilesinden oluşuyor. Bölgedeki gözlemciler, ABD kuvvetlerinin faaliyetlerini arttırması, Haseki ve Deyrizor'da askeri üs ve tesis sayısını çoğaltmasının, terör örgütü PKK/SDG'nin bir Amerikan şirketi ile petrol sahalarında üretimi arttırma ve iki rafineri inşa etmek için yapılan petrol anlaşması ile ilişkilendiriyor. Geçtiğimiz hafta, Amerikan Delta Crescent Energy LLC petrol firmesi ile SDG arasında bölgede petrol üretimi için bir anlaşma imzalandığı açıklanmıştı.