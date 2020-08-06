Bilim insanları ilk kez duyurdu: Koronavirüsü durdurmakta karantinadan daha etkili

Diğer taraftan, nüfusun yüzde 0,1'in enfekte olmasının yurtdışından gelenlerin yüzde 50'si karantina tavsiyesini takip ettiyse, sadece 44 veya 46 gün, ancak uygunluk iyi ve gelen yolcuların yüzde 95'i izole edilmişse, 77 ile 89 güne kadar uzatılabileceği kaydedildi. Hiçbir kısıtlama ve karantina uygulamasının olmadığı en kötü senaryoda ise süre 38 güne kadar düşüyor.