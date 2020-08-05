05 Ağustos 2020, Çarşamba
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ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına "zehirli gaz" uyarısı

'daki Büyükelçiliği, 'nda dün meydana gelen nedeniyle ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına uyarısında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına zehirli gaz uyarısı

Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, "patlamada zehirli gazların açığa çıktığına dair haberlerin olduğu belirtildi ve vatandaşlara evlerinde kalmaları ve mümkünse maske kullanmaları uyarısı yapıldı.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından patlamadan zarar gören bölgelerden uzak durmaları ve yerel makamların direktiflerine uymaları istendi.

Son verilere göre Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bini aşkın kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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